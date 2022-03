UFFICIALE: Catania, anche la seconda asta va deserta

“Gara conclusa – bene non aggiudicato”. E’ quanto si legge sul sito ufficiale delle aste giudiziarie telematiche. Anche la seconda asta per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania, pertanto, è andata deserta. Tecnicamente non è pervenuta alcuna offerta dalla neonata Football Club Catania 1946 con Benedetto Mancini Amministratore Unico. Nemmeno è stato effettuato il deposito cauzionale pari al 25% del prezzo base d’asta da versare mediante bonifico bancario. La speranza, adesso, è quella di estendere la durata dell’esercizio provvisorio attualmente in scadenza lunedì 7 marzo. Ma ci sono le risorse economiche per proseguire la stagione? I curatori fallimentari faranno nelle prossime ore tutte le valutazioni del caso.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***