CURIOSITA’: l’ex Catania Zenga pubblica un volantino che fece stampare prima di Catania 1-1 Roma del 2008….

L’ex allenatore del Catania Walter Zenga scrive sui social di avere ritrovato tra i suoi ricordi un volantino che fece stampare il giorno prima di Catania-Roma 1-1, gara valida per l’ultima giornata di Serie A datata 18 maggio 2008. Questo il contenuto riportato: “NON ARRENDETEVI. Quando le cose vanno male, come a volte vanno, quando la strada sembra tutta in salita, non arrendetevi. Di fronte alle avversità molti voltano le spalle proprio quando con un pò di tenacia avrebbero vinto: non mollate, anche se il passo sembra lento potreste vincere con un’altra piccola spinta. Il successo è l’altra faccia del fallimento e non potete mai dire quanto siete vicini. Può essere vicino quando sembra così lontano, allora continuate a lottare quando il colpo è più duro. E’ quando tutto sembra volgere al peggio che non dovete ARRENDERVI”.

