UFFICIALE: Catania, nuovo avviso di vendita con eventuale gara

Il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. in esercizio provvisorio (prorogato fino al 17 marzo 2022) rende noto che è stato pubblicato un nuovo avviso di vendita telematica del ramo d’azienda calcistico della suddetta società.

L’esperimento di vendita si svolgerà in data 15 marzo 2022, con un prezzo base di cessione del ramo aziendale pari a € 500.000 (Euro cinquecentomila/00). L’offerta di acquisto potrà essere presentata solo per via telematica, dovrà essere inviata all’indirizzo PEC ctf2542021@procedurepec.it entro le ore 14.00 del 15 marzo 2022 e si intenderà depositata solo nel momento in cui verrà generata la ricevuta completa di avvenuta consegna da parte del gestore della PEC del Ministero della Giustizia. Se dovessero farsi avanti più imprenditori interessati, presentando analoga offerta, a quel punto verrà indetta una nuova gara.

L’offerta, a pena d’inefficacia, dovrà essere sottoscritta digitalmente, ovverosia utilizzando un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori accreditati. L’offerente deve versare anticipatamente una somma non inferiore al 25% (venticinque per cento) del prezzo offerto, a titolo di cauzione, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla “Curatela Fallimento Calcio Catania s.p.a.”, all’IBAN IT22A0503616900CC0451301065. L’importo a titolo di cauzione costituisce requisito di efficacia dell’offerta e sarà trattenuto in caso di rifiuto dell’acquisto, riservandosi la procedura ogni ulteriore iniziativa per il maggior danno. Il bonifico, con causale “cauzione per offerta di acquisto di ramo di azienda”, dovrà essere effettuato con congruo anticipo in modo da essere accreditato sul conto corrente intestato alla procedura entro il termine di presentazione dell’offerta. In mancanza, l’offerta sarà considerata inefficace.

In caso di unica offerta valida ed efficace sarà data comunicazione all’offerente, tramite PEC, entro il giorno successivo, della data, del luogo e del Notaio (designato dagli stessi Curatori, il cui nominativo verrà individuato tra quelli compresi nell’elenco depositato in cancelleria in attuazione del protocollo di intesa siglato dal Tribunale di Catania) per il perfezionamento della vendita. All’atto della stipula del rogito l’offerente dovrà versare ai Curatori, tramite assegni circolari non trasferibili intestati a “Curatela fallimentare Calcio Catania s.p.a.”, il residuo prezzo.

Nello stesso termine e con le stesse modalità dovrà essere versato il fondo spese, ovvero l’importo dovuto dall’acquirente per gli oneri fiscali e per le altre spese di vendita (gli onorari notarili inerenti il trasferimento del ramo d’azienda, comprese le imposte e tasse, le spese di pubblicità, gli oneri per l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese) che devono intendersi tutte a carico dell’acquirente; l’importo del fondo spese sarà preventivamente comunicato dalla Curatela.

In caso di mancato versamento del saldo del prezzo o del fondo spese o in caso di mancato buon esito del versamento o di mancata presentazione dinanzi al notaio rogante nel termine previsto, l’offerente sarà dichiarato decaduto con conseguente perdita della cauzione, fermo il risarcimento del maggior danno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***