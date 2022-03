UFFICIALE: Catania-Taranto rinviata al 13 aprile

“Preso atto dell’istanza documentale ritualmente presentata dalla società Taranto ai sensi del punto 3 delle “DISPOSIZIONI GARE LEGA PRO – EMERGENZA COVID-19” di cui al Com. Uff. n. 180/L del 19 gennaio 2022, la Lega dispone che la gara Catania-Taranto, in programma domenica 27 marzo 2022, venga posticipata a mercoledì 13 aprile 2022, Stadio “Angelo Massimino”, Catania, con inizio alle ore 18.00”. Come previsto, dunque, la partita non si giocherà domenica pomeriggio in considerazione dell’elevato numero di contagi da Covid all’interno del gruppo squadra rossoblu. Il Catania ne approfitterà per rifiatare un pò dopo avere disputato varie partite a distanza ravvicinata.

