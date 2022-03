VERSO AVELLINO-CATANIA: Baldini comincia a riflettere su chi mandare in campo al “Partenio”

“Se avessi potuto, avrei sostituito undici giocatori all’intervallo”. Parole forti, quelle di mister Francesco Baldini all’indirizzo della squadra dopo la prestazione assai negativa fornita a Foggia. Adesso Baldini è subito proiettato verso il confronto di mercoledì pomeriggio con l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi”, valevole per il recupero della 10/a giornata di ritorno del girone C. Il Catania ha la possibilità di riscattare prontamente il disastroso ko riportato in terra di Puglia, dimostrando che si è trattato solo di un incidente di percorso.

Per l’occasione il tecnico di Massa comincia a valutare quale undici potrebbe opporre al quotato avversario. Ci saranno diversi cambiamenti nella formazione di partenza? Oppure tante conferme, chiedendo a chi è sceso in campo risposte convincenti giocando una partita “vera” mercoledì? In tutti i casi sarà una gara complicata, anche perchè l’Avellino è la terza forza del campionato, ma Baldini vuole una reazione immediata dal gruppo nella sua interezza.

In difesa sarà certamente ballottaggio Pinto-Zanchi e dovrebbe essere confermato Sala a protezione dei pali, ma non è da escludere il ritorno di Stancampiano. A centrocampo pesa l’assenza di Greco, convocato in Nazionale Under 20. Potremmo rivedere Simonetti dal 1′ insieme con Rosaia e Cataldi (o Provenzano). In avanti, privo dello squalificato Moro (anch’egli in Under 20), Baldini darà sicuramente spazio a Sipos, al rientro dalla squalifica. Vedremo chi lo supporterà: Biondi e Russini? Oppure dentro Piccolo, che non è dispiaciuto nel secondo tempo di Foggia? Riflessioni in corso per Baldini ma, al di là degli interpreti, sarà la mentalità di chiunque scenda in campo a fare la differenza.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***