VERSO CATANIA-MONTEROSI: gli etnei cercano di reagire alla grande delusione dell’extracampo

Dopo la mazzata determinata dall’assenza di acquirenti anche nella seconda asta competitiva, il Catania si prepara ad affrontare, con il morale sotto i tacchi, il Monterosi Tuscia nella trentesima giornata di Serie C.

Se per storia e tradizione sportiva l’inedita sfida del “Massimino” parrebbe avere un esito scontato, il rettangolo verde ha già dimostrato come, in questa stagione, gli etnei abbiano spesso sofferto avversari molto meno blasonati, incappando in scivoloni inaspettati. In questo contesto spicca l’attuale stato di forma dei Tori, i quali hanno conquistato 37 punti in 29 gare (occupando l’11º posto in classifica) e verranno alle falde dell’Etna per lasciarsi definitivamente alle spalle il discorso salvezza ed inseguire invece il sogno playoff. Nelle ultime sei gare hanno ottenuto 13 punti su 18 disponibili (media di circa 2,2 p.p) perdendo solamente al “Partenio” di Avellino con tanti gol fatti (11) a fronte di appena 6 subiti, sintomo evidente di una squadra molto più equilibrata e compatta rispetto a quella osservata nel girone d’andata da quando siede in panchina mister Menichini.

Le preoccupazioni sono tante in casa rossazzurra perchè il presente e futuro sono davvero appesi ad un filo. Di contro il Catania proverà a reagire all’ennesima delusione proveniente dall’extracampo, cercando di migliorare il quartultimo rendimento interno, distanziandosi anche dalla zona calda della classifica (lontana adesso appena una lunghezza). Vedremo quali ripercussioni ci saranno dopo le negative notizie sul fronte societario. Finora il Catania ha sempre accusato il colpo in circostanze analoghe. Vedi il giorno stesso in cui giunse la batosta del fallimento e quello successivo alla desertificazione della prima asta, perdendo in casa rispettivamente con Monopoli e Picerno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***