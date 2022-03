CATANIA-MONTEROSI: le probabili formazioni in vista del match

Tra qualche ora scenderanno in campo al “Massimino” Catania e Monterosi per l’11/a giornata di ritorno del girone C di Serie C. Catania che proverà a reagire all’ennesima mazzata proveniente dall’extra campo, mentre gli ospiti attraversano un buon momento di forma e puntano a vincere per avvicinarsi all’aritmetica salvezza.

Mister Baldini deve fare i conti con un giocatore alle prese con il Covid-19 (non è stato diffuso il nome dell’atleta), qualche elemento recuperato (Zanchi e Greco), Moro non al 100% delle condizioni fisiche. Non si registrano squalifiche. Provando ad ipotizzare la formazione rossazzurra, nel 4-3-3 di partenza dovrebbe agire Sala in porta; Albertini, Monteagudo, Lorenzini e Pinto a completamento della linea difensiva; Rosaia, Cataldi (Provenzano) e Greco a centrocampo; Biondi, Moro (Sipos) e Russini in avanti.

Nonostante qualche recupero, il Monterosi Tuscia rimane sempre in emergenza e ancora una volta Menichini è costretto a schierare una formazione fortemente pregiudicata dalle assenze. In particolare spicca l’assenza per squalifica dell’ex Mbende. Nel 3-5-2 biancorosso dovrebbero giostrare Alia in porta; Borri, Rocchi e Verde in difesa; Cancellieri, Franchini, Basit, Parlati e Adamo nella linea dei centrocampisti; Costantino e Artistico in avanti.

La direzione di gara è affidata all’arbitro Mattia Caldera della sezione di Como, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Amedeo Fine (Battipaglia) e Giacomo Bianchi (Pistoia). Quarto ufficiale Mattia Drigo (Portogruaro). L’incontro sarà visibile online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

