CATANIA: dal Padel agli allenamenti a Torre del Grifo, squadra concentrata sul Monterosi

Di ritorno dalla trasferta di Avellino, diversi giocatori del Catania sono tornati in campo lunedì mattina ma per sfidarsi a Padel, in tutta armonia e libertà, con la coppia formata da Rosaia e Izco ad uscirne vittoriosa. Oggi, martedì 1 marzo, la squadra nel suo complesso è tornata a sudare a Torre del Grifo per preparare il prossimo match casalingo con il Monterosi. Baldini e Pellegrino, il quale ha festeggiato il 56/o compleanno, hanno ancora una volta il compito di isolare la squadra dall’extra campo. Soprattutto adesso che si avvicina la seconda asta indetta dal Tribunale, proprio alla vigilia di Catania-Monterosi. I giocatori provano a pensare esclusivamente al rettangolo verde, avendo sostenuto questo pomeriggio un allenamento caratterizzato da lavoro metabolico e partite situazionali, con Zanchi che ha svolto l’intera seduta in gruppo. La preparazione proseguirà mercoledì con una sessione mattutina e giovedì con un appuntamento pomeridiano. Venerdì, alle 15.00, la rifinitura.

