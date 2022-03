VERSO POTENZA-CATANIA: ennesima settimana tra campo ed extracampo, fase clou della stagione

Nonostante il Catania non abbia potuto disputare la sfida interna con il Taranto (posticipata al prossimo 13 Aprile), i risultati della 34ª giornata di Serie C hanno comunque sorriso ai colori rossazzurri. Le sconfitte di Picerno e Latina ed i contemporanei pareggi di Juve Stabia e Monterosi Tuscia hanno permesso agli etnei di non perdere terreno dalla zona playoff. In questo momento infatti il team di mister Baldini si ritrova undicesimo ma ad appena due lunghezze dall’ottavo posto occupato dalla Turris (sebbene i corallini abbiano una gara in meno rispetto ai rossazzurri). Dunque in caso di vittoria al “Viviani” di Potenza nel prossimo turno l’Elefante potrebbe fare un bel balzo in avanti .

La decisione della Corte Federale d’Appello di respingere la richiesta avanzata dalla Procura della FIGC di una sanzione più dura rispetto ai “soli” 2 punti inflitti dal TFN lo scorso 15 Febbraio, ha portato un po’ di positività dall’extracampo, tenendo presente però che un passo falso in questo specifico momento della stagione potrebbero costare caro in ottica playoff. Per i ragazzi di mister a Baldini la trasferta in Basilicata rappresenterà la prima delle cinque finali da non sbagliare, da preparare ed approcciare con il giusto piglio.

Conquistare i tre punti contro un avversario che, al di là del terzultimo posto, sta cercando in tutti modi di risalire la china non sarà certamente facile, ma la gara contro i leoni rossoblu può fornire ottime risposte sulle potenzialità dell’Elefante. Se sul rettangolo verde ci sarà ancora da battagliare per qualche altra giornata, si auspica invece che la situazione possa definitivamente concludersi sul fronte extracampo, con Benedetto Mancini chiamato ad apporre la firma sul rogito notarile. Dopo i chiarimenti forniti dallo stesso imprenditore romano sullo slittamento dell’accordo, si spera che finalmente sul lato economico-amministrativo non si verifichino sorprese e che lo stesso Mancini possa diventare il nuovo patron del Catania. Riscattando un passato non proprio incoraggiante. Il Catania si appresta a vivere un’altra settimana fondamentale sia sul fronte sportivo che extracalcistico, augurandosi che prestissimo a tenere banco siano solo ed esclusivamente le vicende sportive.

