VERSO POTENZA-CATANIA: chi prenderà il posto di Lorenzini al centro della difesa?

Importante assenza per il Catania. In vista della prossima gara di Potenza, la squadra di mister Baldini non potrà fare a meno dello squalificato Lorenzini. Una defezione pesante, a maggior ragione considerando il fatto che non ci sarà per squalifica nemmeno il sostituto naturale Claiton. Chi rimpiazzerà, dunque, il forte ex centrale difensivo della Turris? Due le possibilità: il ritorno del calciatore scuola Manchester United Ercolani a far coppia con l’argentino Monteagudo, oppure l’impiego dal 1′ del catanese classe 2002 Simone Pino, che ad Avellino ha totalizzato la sua seconda presenza in questo campionato giocando con personalità quando, nel corso della ripresa, Baldini lo ha chiamato in causa.

