VERSO POTENZA-CATANIA, Sandri e Cuppone in coro: “Ci salveremo, stiamo andando forte”

Potenza che farà di tutto per raggiungere la permanenza in C. Detto dell’iniziativa societaria di fissare il prezzo dei biglietti in Curva ad 1 euro contro il Catania, la squadra promette battaglia fino alla fine del campionato credendo di centare l’obiettivo. Ne hanno parlato l’attaccante Luigi Cuppone ed il centrocampista Mattia Sandri.

Cuppone, nel corso della trasmissione di Eleven Sports ‘ParliamoC’, si è detto ottimista: “Crediamo nella salvezza diretta perché nella seconda metà di stagione stiamo andando veramente forte. Speriamo di raggiungere il prima possibile l’obiettivo. A livello personale voglio aiutare la squadra, poi sono un attaccante e quindi più gol segno e meglio è”, le parole riprese da tuttoc.com. Così invece Sandri, intervenuto a ‘Stop&Goal’ sulle frequenze della Nuova Tv secondo quanto evidenziato da tuttopotenza.com “Alla fine ci salveremo ma questa non è una frase di circostanza perchè il Potenza attuale è composto veramente da giocatori forti ed esperti ed è per questo che ci toglieremo dai guai”.

Nelle ultime dieci partite il Potenza ha raccolto 14 punti con 12 gol al passivo e 14 all’attivo. Attenzione, quindi, ai lucani che hanno dimostrato sul campo di poter ambire alla salvezza e daranno sicuramente filo da torcere al Catania. Trascinati dalle reti del già citato Cuppone, autore di 7 gol nel giro di pochi mesi dal suo ingaggio nel mercato invernale.

