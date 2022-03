VERSO POTENZA-CATANIA: ultimo match di campionato lontano dalla Sicilia per i rossazzurri

Il Catania prepara la diciottesima partita in trasferta del campionato di Serie C 2021/22. Sarà l’ultima lontano dalla Sicilia, in attesa di capire se i rossazzurri riusciranno a proseguire il cammino conquistando i playoff e, naturalmente, aspettando le evoluzioni sul fronte societario. La squadra dell’Elefante, forte del quarto migliore rendimento esterno stagionale con 24 punti conquistati (solo Catanzaro, Avellino e Bari hanno fatto meglio) disputerà la successiva gara esterna di campionato a Palermo, alla vigilia di Pasqua. Meno costi di gestione per la società e meno fatica per i ragazzi di Baldini, spesso costretti nel corso della stagione a sobbarcarsi viaggi di 15-16 ore di pullman tra andata e ritorno. Etnei che si apprestano dunque ad affrontare il rush finale potendo sfruttare il vantaggio di giocare tre delle ultime cinque partite al “Massimino”.

