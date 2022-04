ARLEO (all. Potenza): “Terna arbitrale non all’altezza, meritavamo di vincere”

L’allenatore del Potenza Pasquale Arleo analizza il pareggio maturato contro il Catania allo stadio “Alfredo Viviani”:

“Mi è piaciuto il coraggio e la voglia di ribaltare il risultato, il calore che si era creato attorno alla prestazione. Meno la terna arbitrale che non è stata all’altezza della situazione. Avremmo meritato la vittoria, avendo fatto una ripresa eccezionale. Eravamo già in ripresa nel finale del primo tempo, giocando contro una buona squadra. Non è bastato purtroppo mettere il cuore e andare oltre l’ostacolo. C’è grandissimo rammarico perchè prendere un gol a tempo scaduto fa molto male“.

“L’arbitro non aveva comunicato i minuti di recupero aggiuntivi, solo 30 secondi in più perchè era entrato in campo il fisioterapista del Catania. Questo mi hanno riferito i calciatori. Io credo sempre alla salvezza diretta fino a quando la matematica ce lo consentirà perchè ho visto una squadra forte che se la gioca con chiunque, compatta in tutti i suoi elementi. Dobbiamo essere ancora più convinti di poter salvare il Potenza senza passare dai playout. Faremo di tutto per salvare la squadra perchè ce lo meritiamo, soprattutto per i grandissimi sacrifici fatti e la grande rincorsa effettuata negli ultimi due mesi da quando sono arrivato io. Ci lecchiamo le ferite e proviamo a fare un colpaccio nella prossima gara in trasferta con la Turris”.

