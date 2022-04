ASS. PARISI: “Bando, tempi dipendono da FIGC. Catania, certi di potere dare notizie positive per il futuro”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi concede un’intervista ai microfoni di Telecolor, nel corso di ‘Sicilia 24’, soffermandosi ancora sul futuro del calcio nella città etnea. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“La delusione è grande ma anche la voglia di ripartire. Ripartire nel migliore dei modi cercando di evitare di commettere gli errori del passato. L’identikit è quella di una società che possa gestire managerialmente la squadra e un pò tutto quello che ruota attorno alla squadra. Stiamo lavorando anche sul discorso stadio, qualcosa che cammina in parallelo con la squadra. I tempi certi del bando non li posso ancora dare perchè tutto è legato ala tempistica di risposta della Figc, ma so che la loro volontà è quella di assistere Catania in questo processo. Saranno tempi veramente stretti. Una nuova casa temporanea per il Catania, in assenza di Torre del Grifo? Ci stiamo lavorando, fortunatamente in questi anni abbiamo fato un lavoro certosino su tanti impianti sportivi. Siamo certi di potere dare notizie positive per il futuro della prossima squadra”.

