AVV. PUCCI: “I curatori si sono basati sulla tutela dei creditori. Ripartire dalla D? Non è detto”

L’avvocato Lorenzo Pucci, tifoso ed opinionista, ai microfoni della trasmissione ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ su Globus Television si sofferma sull’esclusione del Catania dal campionato di Serie C e la possibilità di ripartenza del calcio nella città dell’Elefante:

“Esclusione sul finire del campionato? Mancavano 4 partite a Catania, tanto valeva farle giocare ma l’esercizio era stato provvisoriamente prolungato in vista di una vendita. I curatori hanno relazionato al Tribunale i motivi della trattativa con Mancini non andata a buon fine, successivamente il Palazzo di Giustizia ha elaborato il provvedimento e Mancini è stato dichiarato decaduto. Quando la curatela ha chiesto pubblicamente alla Lega un’elargizione avevo capito che sarebbe finita, la Lega infatti doveva pubblicamente dire di non potere farlo. La curatela non poteva strizzare l’occhio al rettangolo verde, basandosi sulla tutela dei creditori“.

“In sostanza dobbiamo ripartire. Ma il verbo ripartire necessita che vi sia un soggetto che possa fare ripartire il Catania. Un soggetto che si metta a capo di una nuova compagine societaria, ma in quale categoria? Molti dicevano che sarebbe stato meglio fallire e ripartire dalla D, ma non è detto che si possa ripartire da questa categoria. Bisogna che vi sia un titolo disponibile o che la Federazione lo metta a disposizione del Comune di Catania. Il Livorno non ha trovato un compratore in Serie D ed è ripartito dall’Eccellenza”.

“La data del 19 aprile come scadenza dell’esercizio provvisorio forse era stata stabilita in vista del rogito. Baldini? Mi ha ricordato il Titanic. La scena del maestro d’orchestra che saluta i componenti della stessa, dicendo che è stato un piacere dirigerla, e rimase fino all’ultimo sulla nave che stava affondando. Onore a Baldini ed ai giocatori che rimarranno nella storia del Catania. Ero a Torre del Grifo – mi chiedo che fine farà la struttura – non ho potuto trattenere le lacrime nel vedere quei cori tributati ai giocatori destinati verso altri lidi”.

