AVV. RAPISARDA: “Catania in Serie D, prendiamoci tutti un bel caffè…”

Serie D? Eccellenza? Si attende la risposta della FIGC alla richiesta del Comune di Catania, ma è quasi scontato che il Catania possa ripartire dal campionato di D. Sulla base dell’art.52, comma 10 (NOIF), squadre di A, B o C non ammesse ai rispettivi campionati di appartenenza, possono effettuare l’iscrizione ai Dilettanti tramite una nuova società, purchè adempiano alle prescrizioni previste per l’iscrizione.

L’avvocato Giuseppe Rapisarda, tifoso ed opinionista da sempre vicino alle vicende del Catania, su questo tema si è espresso attraverso i social rivolgendosi all’assessore allo sport Sergio Parisi. Leggendo con attenzione la giurisprudenza federale di questi anni, precedenti compresi, atteso il ramo della pubblica amministrazione occupato, “in interpretazione estensiva oltre il mero dettato formale a partire dal Modena (fallito nel novembre del 2017 venendo subito escluso dal girone B di Serie C a torneo in corso ndr), la D è stata concessa anche alle città rappresentate da società fallite a campionato in corso ed escluse, pertanto, dal campionato. Non c’è “speriamo”, Parisi, ma “dobbiamo”. Si tratta del calcio a Catania, prendiamoci tutti un bel caffè, vietato dormire”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***