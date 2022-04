AZIONARIATO POPOLARE: due proposte, potrebbero non essere le uniche

La città si sta mobilitando affinchè Catania possa esprimere un realtà sportiva in grado di risalire la china nel minor tempo possibile dopo il disastro causato dal fallimento. Due le proposte di costituzione di azionariato popolare per contribuire al rilancio del calcio a Catania, favorendo la nuova proprietà che s’insedierà. L’avvocato Enzo Ingrassia figura tra i promotori dell’iniziativa del ‘Comitato Rossazzurro’, che punta proprio sulla diffusione dell’azionariato popolare con compiti di vigilanza e controllo tramite un ingresso con capitale minoritario e l’impegno per lo sviluppo del settore giovanile composto da giovani del territorio.

Attraverso una lettera aperta sottoscritta da una cinquantina di firmatari, invece, si richiede l’apertura di un azionariato popolare costruito in maniera democratica, inclusiva, partecipata, che possa essere interlocutore della nuova proprietà sui temi che riguardano l’identità e la tradizione, e quindi la custodia ed il controllo di quella identità e della continuità della tradizione del Catania Calcio. Con una quota di minoranza, senza funzioni operative, senza entrare nel merito della gestione sportiva.

Potrebbero non essere le uniche proposte, secondo quanto appreso da TuttoCalcioCatania.com. C’è anche l’ipotesi di un progetto di azionariato che individui alcuni target group di possibili azionisti (con una serie di benefit) e potrebbero anche nascere diversi comitati per poi far convergere tutto in un unico soggetto che parteciperebbe al capitale societario nelle forme previste.

