BALDINI: “Mi resta tutto di Catania. Tifosi e squadra non siamo falliti, dando una lezione a tante persone…”

Questo pomeriggio i tifosi hanno incontrato la squadra a Torre del Grifo. Mister Francesco Baldini ha rilasciato alcune dichiarazioni, a commento di quanto accaduto. Ecco le parole raccolte da TuttoCalcioCatania.com:

“Noi non siamo falliti. E’ fallita una storia clamorosa ed è un grande peccato, però tifoseria e squadra non sono fallite. Non so se chi gestisce il calcio ha la nostra stessa passione. Oggi i tifosi e squadra hanno dato una lezione a tante persone. Abbiamo lasciato in mano ai nostri tifosi la scelta di quelli che dovranno passare da Catania per rilancire la società. Loro hanno le chiavi. Catania è ormai la mia città. Il mio rammarico più grande è non aver fatto vivere a mio figlio, che ha 12 anni, questa città. Catania farà parte della mia vita per sempre. Mi è servita per diventare un allenatore vero, mi porterò tutto dentro”.

“Si può diventare amici per tanti motivi. Noi abbiamo fatto semplicemente il nostro lavoro e siamo diventati amici per quanto espresso in campo. Questo è l’orgoglio più grande che mi porto dentro. Cosa mi resta di Catania? Tutto. Guardo l’Etna e ricordo una serata di qualche tempo fa quando di corsa con il mio staff siamo andati a vedere l’eruzione. Tutte cose indimenticabili. Adesso sono libero, quindi potrei trovare squadra anche domani. Ma in questo momento non penso che la storia tra Baldini e Catania sia finita o non possa ritornare. Prima facciamo arrivare delle persone serie che gestiscano questa fede. Poi vedremo”.

