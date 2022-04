BERGOSSI: “Vicenda Catania? Ci sono delle regole da rispettare…”

Attuale procuratore sportivo ed ex calciatore di squadre come SPAL, Avellino e Bari, Alberto Bergossi esprime la propria opinione in merito al fallimento ed alla sparizione del Catania, ai microfoni di tuttobari.com: “Ritengo che, in presenza di comportamenti non regolamentari da parte dei club, le relative sanzioni vadano comminate quanto prima, senza i tanti rinvii che spesso caratterizzano queste situazioni. Ci sono delle regole da rispettare, e che il campionato abbia subito dei condizionamenti evidenti è indubbio.”

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***