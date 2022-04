EX ROSSAZZURRI – Baldini: “Da Catania-Latina alla chiamata del Vicenza, non mollo di un centimetro”

Una vittoria che dà speranze, quella conseguita nei giorni scorsi dal Vicenza sul campo del Como. Ma non sarà facile per i biancorossi conquistare la salvezza in Serie B, quando si avvicina un altro match a dir poco impegnativo contro il Lecce, che invece sogna la A. L’ex allenatore del Catania Francesco Baldini non molla la presa: “Naturalmente non abbiamo fatto assolutamente nulla ma sono ancora concentratissimo e non mollerò di un centimetro – dice – sappiamo che dobbiamo vincere le prossime due partite e sono già concentrato. Il merito è dei ragazzi, ci sono stati diversi confronti e abbiamo imparato a conoscerci”, aggiungendo che poco più di due settimane fa Baldini preparava, a Catania, “la partita con il Latina, per cui c’è voluto un po’ di tempo. Mi sono trovato a preparare la partita con il Latina (sabato mattina e il sabato pomeriggio ci hanno esclusi), poi la domenica sera mi ha chiamato Balzaretti, io ho detto che non ero concentrato per la B, ma lo conoscevo così come Vallone, ho guardato la squadra e non ci ho pensato mezza volta”, le parole di Baldini riprese da trivenetogoal.it.

