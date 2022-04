CALCIO SICILIANO – Curva Nord 12 Palermo: “Catania, sarebbe stato un gran bel derby. Lega incompetente, per voi il calcio non è della gente!”

“Lega incompetente, per voi e il calcio non è della gente!”. E’ lo striscione esposto all’esterno dello stadio “Renzo Barbera” dagli ultras della Curva Nord 12 Palermo dopo che il Catania è stato escluso dal campionato a pochissime giornate dalla fine.

Gli stessi, sui social, hanno aggiunto: “L’ennesima farsa all’italiana… probabilmente solo chi ha vissuto certi momenti può veramente capire. Già da inizio campionato era chiara la fine che avrebbe fatto il Catania, chi doveva garantire non lo ha fatto, i soliti slogan come “il calcio è della gente” sono l’emblema di una gran presa per il culo perché chi subisce tutto ciò è proprio il tifoso che non può godere o soffrire per un risultato ottenuto sul campo ma deve subire decisioni di tribunali e organi di competenza “incompetenti”. Un’altra pagina triste per un’altra piazza del sud che subisce più di altri la mancanza di imprenditori che investono sul calcio, proprio dove passione e calore stanno alla base di quel calcio romantico che a quanto pare piace ormai solo agli ULTRAS, quel calcio a cui vorremmo rimanere legati ma che sempre di più diventa un’utopia. Sarebbe stato un gran bel derby, come all’andata è successo a noi, non avrebbero permesso la presenza dei nostri rivali nel settore ma sarebbe stata comunque la nostra partita, quella più importante e che speriamo già adesso di rivivere al più presto”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***