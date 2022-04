SOSTEGNO INCONDIZIONATO: il Catania sempre nel cuore della sua gente

Le vicende extracalcistiche in questi anni hanno attanagliato il Calcio Catania umiliando e denigrando 75 anni di tradizione sportiva, ferendo nel profondo una piazza visceralmente legata ai colori rossazzurri. Il perpetuarsi delle problematiche societarie però ha fatto sì che lo zoccolo duro del pubblico non abbandonasse la propria squadra, sostenendo ed incitando i calciatori a prescindere dalla categoria di militanza o dai risultati ottenuti. Il culmine dell’unione indissolubile è stato raggiunto proprio durante questa assurda stagione agonistica, dove il forte legame instauratosi tra staff tecnico e tifosi ha permesso all’Elefante di superare qualsiasi ostacolo extrasportivo, onorando e rispettando sul campo i colori rossazzurri.

L’unità d’intenti tra squadra e città è stata testimoniata anche dalla scelta, intrapresa da quasi tutti i componenti della rosa, di rimanere saldamente al proprio posto al di là della delicata situazione economico-amministrativa, rifiutando, durante il mercato invernale, le proposte di squadre molto più solide finanziariamente pur di continuare a lottare e difendere la maglia etnea. Se sul rettangolo verde mister Baldini ed i suoi ragazzi stanno dando il massimo, anche sugli spalti i tifosi fanno la loro parte. Al “Viviani” di Potenza il Settore Ospiti brulicava di supporter accorsi in massa per incitare l’Elefante malgrado il momento di grande incertezza.

È vero che i numeri relativi alla media spettatori del “Massimino” non possono essere minimamente paragonabili agli anni passati, ma dopo tutte le angherie, le prese in giro ed i bocconi amari che questa tifoseria ha dovuto ingoiare, il Catania è rimasto nel cuore della sua gente. Lo scenario attuale è l’ennesimo maltrattamento di una città disonorata proprio su ciò che ha di più caro al mondo: la propria squadra di calcio. Anche se il futuro preoccupa e non poco, la piazza è pronta a rispondere presente perché, come ha già dimostrato, l’amore prescinde dagli avversari o dalle categorie. Ma ottenere finalmente serietà, professionalità e progettualità in seno al club dell’Elefante rappresenta la base necessaria per ripartire.

