CATANIA SOCIAL – Lorenzini: “Ho scelto di vestire questa maglia ad occhi chiusi, il Catania risorgerà più forte che mai”

Messaggio social del difensore Filippo Lorenzini, fondamentale innesto per il Catania nel mercato di gennaio avendo fornito un contributo molto importante alla causa: “Ho voluto fortemente vestire questa maglia, perché è una maglia pesante perché è una maglia che ha una storia incredibile e questa occasione non poteva sfuggirmi di mano. Ho sempre saputo la situazione societaria ma la mia voglia di giocare in questa piazza ha fatto si che chiudessi gli occhi e scegliere di vestirla senza nessun dubbio. Voglio ringraziare i miei compagni per avermi fatto sentire fin da subito parte di questa famiglia. Voglio ringraziare lo staff che ci ha sempre aiutato nei momenti difficili. Per ultimi ma non meno importanti anzi fondamentali i NOSTRI TIFOSI. Il Catania risorgerà più forte che mai e spero che questo accada in fretta perché la storia di questa città lo merita. Grazie Catania”.

