MASSIMO MAURO: “Campionato falsato. Ghirelli, avresti dovuto contare fino a 10 prima di escludere il Catania”

Le considerazioni di Massimo Mauro, ex calciatore, dirigente sportivo ed opinionista, attraverso il quotidiano Repubblica critica in maniera chiara ed evidente il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli dopo l’esclusione del Catania dal campionato:

“Il Catania è stato dichiarato fallito, le squadre si sono viste togliere i punti che avevano conquistato contro la squadra etnea e ciò ha determinato lo stravolgimento della classifica. Problema sul problema, tutto questo si sta verificando a 3 giornate dalla fine. Una situazione incredibile, anche perché bastava trovare 50mila euro per permettere al Catania di chiudere il campionato. In pratica un po’ come è accaduto in Premier League con il Chelsea, in attesa che il club londinese passi la mano dopo il passo indietro di Abramovic. Altre cifre, è chiaro, ma questo rende ancora più paradossale la situazione. Perché il presidente della Lega di C, Francesco Ghirelli, ha risposto alla richiesta fatta dal tribunale che sostenere il Catania avrebbe falsato il campionato. Ma si trattava di sovvenzionare il treno o l’aereo per le ultime partite, mica di comprare un giocatore… E avrebbe fatto in modo che il risultato del campo sarebbe stato confermato, perché la priorità dovrebbe essere quello”.

“Ora invece, il Catanzaro da secondo si ritrova a rischio quarto posto (e in questo caso parlo con parzialità viste le mie origini), avendo di colpo perso i 4 punti conquistati con il Catania. E ad esempio la Paganese, da salva si ritrova in zona play out. Persino i tifosi del Palermo, tradizionali rivali del Catania, hanno dimostrato che non vogliono quel vantaggio ed hanno messo uno striscione in merito. Ghirelli avrebbe potuto mostrare lungimiranza, magari contando fino a 10 prima di prendere una decisione del genere”.

“La regolarità del campionato è falsata e mi chiedo: Ghirelli sono 30 anni che naviga nell’alta burocrazia del calcio, e nonostante ciò prende una decisione contraria alla passione, alla giustizia calcistica del campo. Come è possibile fare una roba del genere? L’unica squadra che è fuori da queste cose è il Bari che già sta in B (per volere divino), ma per il resto tutti sono sul filo per questa decisione assurda”.

