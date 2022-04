EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Domenica senza Catania è domenica senza calcio. Moro? Ottimo giocatore, ma un passo alla volta”

La redazione di DerbyDerbyDerby.it ha intervistato l’ex rossazzurro Giovanni Marchese. Spazio anche ad un commento per quel che è accaduto al Catania nei giorni scorsi e le prospettive di Luca Moro, attaccante di proprietà del Sassuolo e reduce proprio dall’esperienza vissuta alle pendici dell’Etna: “Sono veramente triste, perché lì c’è un pezzo della mia storia. Non ho parole. Qual è il mio appello ai tifosi? Che gli sono vicino, li abbraccio con grande forza. Una domenica senza Catania è una domenica senza calcio. C’è poco da dire. Auspico che si possa risorgere e tornare più forti di prima. Bisogna rinascere e tornare dove si merita. Luca Moro pronto per il salto in una big? E’ un ottimo giocatore e ha tutte le potenzialità per far bene. Però alt, fermiamoci: facciamo un passo alla volta. Senza esagerare. E’ un giovane interessante, ma ripeto: calma e nessuna fretta”.

