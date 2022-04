CATANIA SOCIAL – Monteagudo: “Lasciato il cuore in campo, il Catania non muore mai”

Riportiamo le parole del difensore argentino Juan Cruz Monteagudo su Instagram. Anche lui è stato tra i protagonisti principali della stagione rossazzurra 2021/22, divenendo un elemento fondamentale nello scacchiere tattico di mister Francesco Baldini dopo un inizio di stagione un pò così: “Non ci sono parole, mi sono trovato con una città, una squadra, tifosi, che mi hanno fatto sentire come un catanese. Come squadra abbiamo fatto tutto, lasciando il cuore in campo, conoscendo tutti i problemi che abbiamo avuto. Posso solo dire che il Catania non muore mai!! Grazie”.

