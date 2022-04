D.S. DOLCI (ex Siena): “Catania non meritava questa fine. Hanno perso tutti”

Il Direttore Sportivo Giovanni Dolci concede un’intervista ai microfoni di tuttoc.com parlando anche dell’esclusione del Catania, lui che affrontò proprio i rossazzurri da dirigenti del Siena qualche anno fa ai playoff, che videro i bianconeri riuscire a spuntarla al “Massimino” attraverso la lotteria dei playoff: “Credo di sì, anche se faccio fatica a dare giudizi. Mi dispiace perchè si tratta di una piazza storica che non meritava questa fine. Ci andai a fare una semifinale di playoff col Siena e devo dire che oltre a essere una città meravigliosa meriterebbe la Serie A. Dispiace per i tifosi, per i calciatori e chi ha lavorato in questa squadra. Quando succedono queste cose è una sconfitta per tutti. L’indice di liquidità può evitare il ripetersi di questi casi? Ci sono dei tecnici che si siedono attorno a un tavolo e decidono queste cose. L’innalzamento del coefficiente potrebbe essere una prima barriera per evitare situazioni complesse. Dobbiamo ricordarci che il calcio è una passione per i tifosi ma un’azienda per chi ci lavora”.

