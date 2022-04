Diario di bordo, Day 15: fine delle ostilità, calcio malato più che mai

Finita la regular season di Serie C, si apre il sipario su playoff e playout ma anche sulla crisi del calcio di terza serie (e non solo) che miete vittime di anno in anno. Quest’anno è toccato anche al Catania, messo alla porta a quattro partite dalla fine sconvolgendo scenari di classifica e di fatto rovinando il Girone C. Rovina che coinvolge tutti gli ambiti nazionali del nostro mondo del pallone, chiamato ad esprimersi e ad agire su questa emorragia dettata dalla crisi economica e dalla necessità di un controllo efficace dei parametri sullo stato di salute delle società di calcio prima del via ai campionati.

Si chiude il campionato e si tracciano i bilanci, qualcuno parlerà dello “spettacolo” di questo o di quel campionato, ma nessuno dimentichi ciò che è accaduto, perché è forse la pagina più nera e più triste del calcio italiano degli ultimi anni, un campanello d’allarme e un grido disperato che invoca una nuova regolamentazione per un calcio che si sta rinnovando nelle modalità di gestione.

Catania auspica di rilanciarsi sin da subito, ma è iniziato – da questa fine – un calvario per cui la durata e intensità sono ancora elementi sconosciuti.

