EX ROSSAZZURRI – Gregori: “Onorato di avere indossato la maglia del Catania”

“Dispiaciuto per aver saputo del fallimento di questa società ma onorato per avere indossato i colori di questa maglia…”. Parole sui social dell’ex difensore del Catania Massimo Gregori, cresciuto nelle giovanili della Roma per poi esordire nella massima serie con la maglia del Catania, negli anni ’80.

Gregori ha anche aggiunto una foto che lo ritrae in campo in un Catania-Genoa: in piedi Ranieri, Mastropasqua, il già citato Gregori, Mosti, Sorrentino, Pedrinho; accosciati Crialesi, Carnevale, Chinellato, Morra, Luvanor.

Poche apparizioni in rossoazzurro nella nefasta stagione 1983-84, ma ricordi comunque significativi dell’esperienza alle pendici dell’Etna. Fu Gianni Di Marzio a volerlo portare in Sicilia, trovando una rosa composta da giocatori di una certa età come Ranieri, Mastropasqua, Ciampoli, Sorrentino, Mosti, Cantarutti. Aveva 18 anni, proveniva dalla Primavera della Roma con cui vinse il torneo di Viareggio. Fu grazie al Catania che esordì in Serie A.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***