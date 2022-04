LA VECCHIA: “Mondo sportivo solidale col Catania dopo il crimine sportivo commesso”

Intervento di Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television, in merito agli sviluppi del caso Catania che hanno portato alla fine anticipata del campionato di Serie C per i rossazzurri: “Sul piano sportivo mille ex calciatori, allenatori e Direttori Sportivi intervistati hanno detto che si è commesso un crimine sportivo. Tutti lo sanno, meno coloro o colui che lo ha portato avanti. L’effetto del crimine è acclarato, varie squadre sono state svantaggiate, in primis Paganese e Foggia. La prima pugnalata al Catania l’ha data Balata, quando si è rifiutato di ripescare in B Novara e Catania. Il Novara è finito in D e ce l’ha fatta, tanti auguri al Novara che ormai è promosso. Il Catania invece è morto dissanguato. Sottolineo come il mondo sportivo sia stato solidale col Catania, penso anche allo striscione esposto al ‘Tardini’ dai tifosi del Parma in occasione di Parma-Ascoli. Speriamo di metterci tutto quanto alle spalle e che possa nascere una società sana con presupposti differenti. Questo è l’augurio di tutti i tifosi e cittadini di Catania”.

