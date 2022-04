EX ROSSAZZURRI – Rossetti e Arena, il procuratore: “Mattia, parlano i gol. Diversi club di B su Alessandro”

Nel corso di ‘0825 – Focus Serie C’, su 696 TV, è intervento in collegamento Skype l’avvocato e procuratore Daniele Sorintano rilasciando alcune dichiarazioni anche a proposito degli attaccanti ex Catania Mattia Rossetti e Alessandro Arena (nella foto), che tanto bene stanno facendo rispettivamente a Campobasso e Gubbio. Giocatori promettenti che avrebbero potuto fare le fortune del Catania e su cui, invece, la società rossazzurra non ha puntato con decisione in questi anni.

Su Rossetti sottolinea come – a fronte di richieste importanti – il Campobasso lo abbia dichiarato incedibile, evidenziando che ad oggi “i 9 gol segnati danno ragione al Campobasso: sta contribuendo alla salvezza della squadra”. Sorintano estende il discorso focalizzando l’attenzione sulla necessità di riformare il calcio pensando a valorizzare i giovani: “Sarebbe fondamentale, c’è da darsi da fare dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai mondiali – dice – Bisogna cambiare mentalità. Per esempio ho in procura con Jimmy Fontana, con cui lavoro, Arena, classe 2000 al Gubbio, che ha suscitato l’attenzione di diverse squadre di Serie B: se si chiamasse “Arenovsky” probabilmente le squadre si triplicherebbero”, le parole riprese da ottopagine.it.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***