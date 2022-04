FIGC: a breve incontro con l’assessore Parisi

La FIGC non ha ancora risposto alla richiesta effettuata dal Comune di Catania d’iscrivere una squadra rappresentativa della città dell’Elefante al campionato di Serie D 2022/23. Nei prossimi giorni è previsto un incontro tra la Federazione e l’assessore allo sport Sergio Parisi, come preannunciato recentemente proprio da quest’ultimo nel corso di un’intervista. In settimana, o nel corso della successiva, l’assessore dovrebbe incontrare il numero uno della FIGC Gabriele Gravina in compagnia di Sandro Morgana, Presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. Il Comune spinge affinchè si sappia al più presto in quale direzione muoversi, predisponendo tutto ciò che è necessario affinchè si valutino le manifestazioni d’interesse per una ripartenza del calcio a Catania.

