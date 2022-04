FUTURO CATANIA: si attende il bando prima di formulare proposte

Quale futuro per i colori rossazzurri? Il Catania 1946 non esiste più ma si può e deve ripartire. Vi abbiamo parlato in questi giorni di un gruppo del Nord Italia ad avere manifestato interesse per il rilancio del calcio a Catania. Stiamo lavorando per approfondire alcuni dettagli molto importanti: nomi, piano industriale ed effettiva consistenza economica. In ambito locale, almeno per adesso, si muove poco. Di certo c’è che le proposte d’acquisto verranno formulate nel momento in cui partirà la procedura comparativa per valutare le manifestazioni d’interesse delle società sportive che presenteranno un progetto attuativo. E questa potrà essere avviata soltanto dopo l’ok della FIGC circa la richiesta d’iscrizione al campionato di Serie D di una società sportiva in rappresentanza di Catania formulata dall’amministrazione comunale. Risposta che potrebbe pervenire a fine aprile/inizio maggio.

