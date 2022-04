ESCLUSIVA: Catania, le ultime sull’interesse dal Nord Italia. Si muove qualcosa

Quale futuro per il calcio a Catania? Si attende la risposta della FIGC alla richiesta d’iscrizione al campionato di Serie D di una società sportiva in rappresentanza di Catania formulata dall’amministrazione comunale. Soltanto dopo si potrà avviare la procedura comparativa per valutare le manifestazioni d’interesse delle società sportive che presenteranno un progetto attuativo. A questo proposito, nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un industriale del Nord Italia che fa capo ad un marchio in espansione con diversi negozi in giro per l’Italia (qui ulteriori dettagli) che ha dato la propria disponibilità ad avviare una manifestazione d’interesse. Secondo informazioni raccolte da TuttoCalcioCatania.com, nelle ultime ore sono stati compiuti passi avanti raccogliendo le adesioni di altre 2-3 imprese del Nord Italia. Si tratta anche con un’azienda estera. Il gruppo, alla direzione sportiva, propone un ex calciatore che ha calcato anche i campi di Serie A e B vestendo le maglie di club come Napoli, Verona e Torino. Ricordiamo che c’è, inoltre, l’ipotesi di affidare la panchina all’ex attaccante rossazzurro Luca Lugnan: quest’ultimo è stato contattato da un agente sondando la disponibilità a ricoprire il ruolo di tecnico del Catania nel caso in cui si concretizzasse l’operazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***