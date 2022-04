LA SICILIA – Baldini: “Conoscere i catanesi mi ha arricchito. Resterei con Pellegrino per un progetto serio”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Aspetto i tifosi al ‘Massimino’ per rinnovare il patto di straordinaria intesa”. Così l’allenatore del Catania Francesco Baldini che aggiunge: “Non ci faremo distrarre dall’extra campo, vogliamo arrivare in fondo alla stagione. Sogno uno stadio stracolmo come in occasione del derby col Palermo. Abbiamo non so quale percentuale di vivere qualcosa d’importante e mi concentro per arrivare al traguardo. Ho la certezza che i ragazzi daranno il massimo”.

A proposito del rapporto con i tifosi, afferma: “Quello che c’è tra noi ed i catanesi ha dato la forza per andare avanti a tutto il gruppo. In centro storico, quando mi fermano i tifosi più esperti, mi commuovo. Mi scrivono dalla Germania, dall’Australia. Sono cose che mi fanno sentire ancora più legato, io ho fatto solo il mio lavoro con impegno. Conoscere i catanesi mi ha arricchito”.

Relativamente al futuro: “Se dovesse esserci un progetto serio, io e Pellegrino continueremmo insieme. Si è creato un legame forte. Le prime chiacchiere le vorrei fare con Maurizio in qualità di direttore del Catania. Resterei lavorando in un certo modo”.

