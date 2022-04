TRIBUNALE: nuove valutazioni in corso, poi la decisione

La Curatela incontra nuovamente il Giudice Delegato per relazionarlo sullo stato dell’arte e valutare l’offerta di Benedetto Mancini.

Il tempo avanza, si cerca di trovare una soluzione. È ancora tutto nelle mani del Tribunale. Si cerca di capire se effettivamente ci sono le risorse per andare avanti e dare una nuova chance all’imprenditore romano, l’unico soggetto presentatosi formalmente all’asta per l’acquisizione del ramo calcistico aziendale del defunto Calcio Catania. Lo ha fatto all’interno di una procedura che ha conosciuto vari slittamenti e generato perplessità, non arrivando finora alla concretizzazione del rogito. Intanto si avvicina il fischio d’inizio di Catania-Latina, gara che dovrebbe giocarsi regolarmente domenica pomeriggio in forza dell’esercizio provvisorio attivo fino al 19 aprile.

===>>> Il Tribunale dichiara decaduta la trattativa con Mancini <<<===

