LA SICILIA – Caffo: “Io per il rilancio del Catania? Cuore catanese, ma sono il Presidente della Vibonese”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Negli ultimi giorni circola il nome di Giuseppe Caffo, Presidente della Vibonese, accosta al Catania per il rilancio del calcio catanese. Lo stesso numero uno dei rossoblu ha fatto chiarezza: “Io amo il Catania, i miei natali e l’affetto per la storia rossazzurra che mi coinvolge da decenni non la rinnego. Ma sono il Presidente della Vibonese e devo portare avanti quest’attività che è già dispendiosa sul piano economico e non solo. Io spero che il calcio a Catania venga riportato in vita da forze capaci – anche locali – e sensibili, visto l’attaccamento di una piazza che non meritava di sparire in questo modo“.

