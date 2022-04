LA SICILIA: scrivanie sgomberate a Torre del Grifo e derby fantasma a Palermo

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Sarebbe stato il giorno di Palermo-Catania, oggi. Con tre punti playoff in palio, soprattutto con l’orgoglio tutto siculo che due tifoserie che non si sono mai amate avrebbero portato ai bordi del ‘Barbera’. Poi, il 2-0 dell’andata (doppietta di Moro) gridava vendetta per i padroni di casa. Sarebbe stato un Baldini (Silvio) contro Baldini (Francesco) sulle panchine roventi di due realtà che avevano onorato più che mai la stagione regolare in C. Invece proprio ieri, giorni di una vigilia sparita dai radar già da una settimana, della sfida non è rimasta traccia. Anzi proprio ieri i dipendenti della defunta società hanno sgomberato scrivania e archivi. Un ultimo giorno a Torre del Grifo Village davvero triste perchè non doveva finire così. Il sito ufficiale non è più online. La parola fine era stata scritta da tempo, la realtà quando diventa attuale fa ancora più impressione viverla.

