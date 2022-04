LA SICILIA – Del Core: “Il peggio è passato, Catania rinascerà”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’ex attaccante del Catania Umberto Del Core, autore del gol-promozione in Serie A nel 2006, porta sempre i colori rossazzurri nel cuore. Nella speranza di un futuro radioso per il Catania:

“Dispiace tanto, mi piange il cuore. Per arrivare in alto io e i miei compagni abbiamo compiuto una scalata. La gente di Catania non meritava di vivere un fallimento. È un vero peccato. Catania-Albinoleffe? Ricordi indimenticabili, quella partita e quel gol restano un’emozione difficile da spiegare. Riguardo tanti video. Ho passato momenti bellissimi della mia vita e tutt’ora ho un bel rapporto d’amicizia con tanta gente. Catania mi piacerà sempre. Come ripartire? Da una cordata seria e sana con serietà, umiltà e lavoro. Con un Presidente che vanti un curriculum nel mondo del calcio. Gli imprenditori di dubbia provenienza dopo pochi mesi spariscono. Faccio i migliori auguri ai tifosi. Il peggio è passato. Catania rinascerà”.

