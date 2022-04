CATANIA FEMMINILE – Mister Scuto: “Allenamenti fino a fine maggio. Nessuno potrà toglierci bandiere e maglie rossazzurre”

Domani le ragazze di mister Peppe Scuto si ritroveranno a Torre del Grifo per allenarsi. Proprio Scuto ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport: “C’era la voglia di non perderci di vista, la necessità di restare gruppo. Dopo aver vinto il campionato regionale, in Serie C avremmo disputato i playout. Schieravo una formazione giovanissima con nate dal 2001 al 2008. Ho tenuto 22 ragazze nella speranza che qualcosa di positivo possa capitare da qui a qualche mese. Andremo avanti fino a fine maggio, non potremo disputare amichevoli. Mi spiace sia tutto finito, c’è un affetto anche nei confronti del calcio femminile che mi auguro possa fungere da molla per ripartire. Se il Catania dovesse ripartire con una proprietà forte e di ampie vedute vorremmo restare qui proseguendo un percorso che non preveda spese folli. Le ragazze erano sempre in Curva per sostenere i loro campionati. Hanno anche aiutato i raccattapalle, in casa hanno bandiere e maglie con i nostri colori. Quelli non potrà toglierceli nessuno”.

