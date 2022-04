LA SICILIA – Piccolo evita un ko immeritato sotto gli occhi di Mancini. Caiata, proteste e insulti

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Catania, a Potenza un pari all’ultimo secondo. Etnei subito in gol ma poi rischiano lo stop”. Titola così il quotidiano locale, che parla di “botta e risposta”. Segna un Sipos “in gran vena, ma i lucani ribaltano il risultato nella ripresa, al 95′ Piccolo evita una sconfitta immeritata. In tribuna presente anche l’imprenditore Mancini: oggi firmerà il rogito?“. Allo stadio “Alfredo Viviani” hanno gioito per il punto ottenuto in extremis gli oltre 300 fedelissimi tifosi rossazzurri. “Proteste e insulti all’uscita dal campo da parte del Presidente Caiata che – si legge – dovrebbero far arrossire di vergogna il massimo dirigente del club lucano. Il Catania esce a testa alta dal confronto del ‘Viviani’ e oggi le preoccupazioni tornano di nuovo all’extracampo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***