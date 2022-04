SERIE C – Di Donato (all. Latina): “Caso Catania massacrante per noi, così i campionati sono un bluff. Messina e Taranto salve senza giocare…”

Continua a fare discutere la decisione di escludere il Catania dal campionato, a poche giornate dalla fine. Si sofferma sul tema l’allenatore del Latina Daniele Di Donato, che sarebbe dovuto essere avversario dei rossazzurri domenica scorsa: “A prescindere dal fatto che ci hanno tolto tre punti fondamentali che faranno al differenza, pesa la giornata in meno. E’ stato massacrante per noi questo, perchè non disputare una partita in questo periodo dove ci si gioca un posto importante è deleterio. Poi i risultati maturati nel precedente turno sono stati negativi per noi. La situazione del Catania si sapeva dall’inizio, fosre non sarebbe mai dovuta partire. Io ho vissuto qualcosa di analogo a Trapani l’anno prima, in quel caso ci hanno fatto partire ma non abbiamo mai giocato. Andrerebbero riviste alcune regole ai fini dell’iscrizione perchè così i campionati rischiano di essere un bluff. Mi metto anche nei panni di una Paganese che andava a giocarsi una fetta di salvezza a Castellammare di Stabia. Sabato si è vista togliere 6 punti di colpo, immaginate cosa scatti nella testa dei ragazzi. La domenica, infatti, il risultato è stato pesantissimo per loro. La Juve Stabia invece ha avuto un grande slancio. Messina e Taranto, invece, si sono salvate senza giocare praticamente. E’ stato qualcosa di brutto che non deve mai più accadere”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***