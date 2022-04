LA VECCHIA: “Tribunale giuridicamente impeccabile ma tempi sbagliati. Campionato fasullo, la responsabilità è della Lega”

Intervento di Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television, in merito agli sviluppi del caso Catania che ha portato alla fine anticipata del campionato di Serie C per i rossazzurri:

“Non è facilmente digeribile. A costo di essere pesante, preferisco dire le cose come stanno. L’affiliazione per la ripartenza del calcio a Catania potrebbe non essere un problema, tanto in Lega fanno e disfanno tutto quello che vogliono, non sono credibili. L’anno scorso sono state ripescate 9 squadre in C. Il sig. Balata pur di non ammettere il Catania in B fece un campionato a 19 squadre stabilendo dei regolamenti ex ovo. Se volessero, potrebbero fare quello che vogliono. Il Catania in D lo possono iscrivere ma il problema è trovare le persone giuste”.

“L’amarezza mia è totale perchè hanno sventrato, vilipeso, oltraggiato un campionato. Devastando una classifica. E’ stato un omicidio sportivo. Ci sono calciatori di formazioni come Monopoli, Foggia e Paganese che sono andati completamente fuori di testa mentre il Monterosi che ha avuto 6 puinti regalati è pronto a stappare lo spumante. La Juve Stabia è stata proiettata nei playoff. E’ una vergogna che non doveva avvenire. E’ tutto irregolare, pensate alle squalifiche, alle ammonizini. E’ un campionato fasullo e la responsabilità è della Lega. il Catania lo estromettavano a fine girone d’andata, oppure per 15 giorni dovevano fare completare il campionato. Non entro nelle questioni giuridiche, ma c’è la legge del buonsenso nella vita. Il Tribunale ha agito in maniera giuridicamente impeccabile ma si sono sbagliati i tempi. Al Catania mancavano da giocare tre partite in casa e una fuori, a Palermo, dove si sarebbe andato con le auto private”.

