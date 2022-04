Moro, serve il ritorno al goal

Urge tornare a segnare! Il connubio tra Luca Moro e il goal necessita di rafforzarsi in questo finale di stagione, sia perché il Catania ha bisogno delle sue reti per chiudere bene il campionato, sia per se stesso dopo oltre metà torneo ad altissimi livelli e il matrimonio già fissato per il prossimo anno con una proiezione a categorie ben superiori della Serie C.

Quale appuntamento migliore delle ultime cinque partite da disputare in maglia rossazzurra, dopo il recupero in cima alla classifica marcatori da parte del “cugino” rosanero Matteo Brunori a quota 21 reti segnate, con l’interessante scontro diretto della penultima giornata al “Barbera”.

Luca Moro non segna in campionato da 9 partite (più 2 in nazionale U20), in 3 occasioni non è stato convocato. Dopo l’assenza forzata per motivi di salute, un fisiologico calo di rendimento per uno dei migliori protagonisti di quest’annata molto particolare per il Calcio Catania, segnata dal fallimento ma anche dal ritrovamento di un vero bomber da poter schierare in campo. Il duello con Brunori rende ancora più interessante il finale di stagione.

Per i catanesi Moro, con la 24 sulle spalle, rimane un predestinato.

