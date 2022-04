MEDIA SPETTATORI: dalla Serie A alla C, Catania decima tifoseria del Sud per presenze allo stadio

Una speciale classifica stilata da TuttoCalcioCatania.com relativamente alla media spettatori delle squadre del Sud, dalla Serie A in giù, vede ai primi due posti due squadre campane: Napoli e Salernitana. Non giocano in Serie A, ma comunque riescono ad avere numeri importanti sugli spalti Bari e Lecce, rispettivamente al terzo e quarto posto. A seguire Palermo, Reggina e Foggia.

Nella Top 20 notiamo la presenza del Catania all’undicesimo posto. Non male tenendo conto della grave crisi societaria che ha colpito il club rossazzurro sfociata nella dichiarazione di fallimento che ha allontanato molti tifosi dallo stadio. Un clima d’incertezza che continua a persistere ma la tifoseria etnea non abbandona la squadra di mister Baldini, fermo restando che il “Massimino” tradizionalmente assicura ben altri numeri rispetto ai 3.217 attuali spettatori a partita.

1. Napoli (Serie A) 23.220

2. Salernitana (A) 12.676

3. Bari (C) 8.660

4. Lecce (B) 8.143

5. Palermo (C) 5.885

6. Reggina (B) 4.939

7. Foggia (C) 3.723

8. Benevento (B) 3.553

9. Cosenza (B) 3.518

10. Catania (C) 3.217

11. Taranto (C) 3.033

12. Avellino (C) 2.779

13. Catanzaro (C) 2.767

14. Campobasso (C) 2.297

15. Crotone (B) 2.021

16. Fidelis Andria (C) 1.904

17. Potenza (C) 1.726

18. Juve Stabia (C) 1.247

19. Monopoli (C) 1.197

20. Virtus Francavilla (C) 1.124

