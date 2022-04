MORO: l’attaccante comanda la classifica dei marcatori in trasferta

Se nella classifica marcatori generale Matteo Brunori ha scavalcato Luca Moro portandosi a quota 23, a +2 dall’attaccante in forza al Catania, per quanto concerne la situazione in trasferta è ancora la punta classe 2001 ad avere siglato il maggior numero di reti nel girone C di Serie C. Sono 10 infatti i gol all’attivo di Moro lontano dal “Massimino”, 9 quelli di Brunori che insegue al secondo posto davanti all’ex rossazzurro Mirco Antenucci (7). Tra i calciatori più prolifici in trasferta figura anche il centravanti croato Leon Sipos. Spazio, inoltre, agli ex Catania Liguori e Rossetti.

PRINCIPALI MARCATORI FUORI CASA

1. Luca Moro (Catania), 10

2. Matteo Brunori (Palermo), 9

3. Mirco Antenucci (Bari), 7

4. Alexis Ferrante (Foggia), 6

5. Vito Leonetti (Turris), 6

6. Michael Liguori (Campobasso), 6

7. Ernesto Starita (Monopoli), 5

8. Mattia Rossetti (Campobasso), 5

9. Leon Sipos (Catania), 5

