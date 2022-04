SERIE C – Arleo (all. Potenza): “Inutile appellarsi agli arbitri. Catania, squadra modello da seguire. Ipotesi esclusione sarebbe un vantaggio per noi”

Durante ‘Il Calcio del Lunedì’, programma della testata giornalistica PotenzaRossoblu.it, l’allenatore del Potenza Pasquale Arleo è tornato sul match pareggiato contro il Catania soffermandosi anche sulla squadra allenata da Francesco Baldini. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Inutile appellarsi agli arbitri e quant’altro perchè pensavamo tutti a far fischiare l’arbitro ma sul cross effettuato dalla trequarti erano rimasti in quattro contro quattro in difesa, invece dovevamo riempire l’area di uomini e difendere la nostra porta. Errore mortale che mi ha mandato in crisi perchè sta diventando una costante avere queste disattenzioni nei momenti topici. Ennesima beffa contro il Catania. Sono però contento della prestazione della squadra, anche se mi è dispiacuto l’approccio troppo molle. Conoscevamo la caratteristica del Catania di questo pressing ultra offensivo che fanno sistematicamente con una costruzione del gioco partendo dal basso. Dopo 4′ ci siamo trovati sotto di un gol e soprattutto è cambiato il tema tattico, ma la reazione c’è stata già dal 30′ del primo tempo. Penso al salvataggio sul colpo di testa di Guaita, alla rovesciata di Romero che grida vendetta, poi i cambi mi hanno dato ragione. Tutto sommato la partita l’avevamo risolta ma ci è andata male per una distrazione fatale. Abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo perchè rimontare al Catania non è facile. Hanno tantissimi giocatori di qualità“.

“Il Catania è da prendere a modello per come i ragazzi si allenano ed entrano in campo con questa grinta e determinazione. E’ una squadra prevalentemente da trasferta – solo Bari, Catanzaro e Avellino hanno fatto meglio fuori casa – che però hai dei giovani interessantissimi. Moro, ad esempio, non è un caso che sia già di proprietà del Sassuolo. Dispiace sportivamente per la situazione societaria del Catania perchè conosco bene Pellegrino, in quanto abbiamo fatto a Coverciano il corso allenatori professionisti. Persona a modo e molto educata. Purtroppo non dipende da loro questa situazione. Sono stati esemplari per come hanno condotto il campionato fino ad ora in uno scenario ai limiti dell’inverosimile. Già nella conferenza di presentazione dell’incontro avevo enfatizzato con grande rispetto quello che stanno facendo. La fortuna dei giocatori è stata quella di avere avuto un allenatore che è riuscito ad isolarli pensando solo al campo. Ipotesi esclusione Catania dal campionato? Se succederà, potrebbe portarci al vantaggio di non disputare i playout. Sarebbe l’unica cosa gratificante per noi, visto che finora la fortuna non ci ha dato una grande mano”.

