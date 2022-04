CATANIA: città col fiato sospeso, tutto nelle mani del Tribunale

Convocato presso lo studio del notaio Andrea Grasso alle ore 20:00 di ieri, lunedì 4 aprile, il sig. Benedetto Mancini non si è presentato per la stipula dell’atto di cessione del ramo d’azienda calcistico e, cosa ulteriormente grave, non è stato versato il saldo del prezzo (375mila euro). Di conseguenza il rogito è saltato. Il collegio dei curatori fallimentari del Calcio Catania S.p.A. ha fatto sapere di riferire al Tribunale di Catania per le determinazioni di competenza.

Ennesime ore di attesa per la città, in attesa di conoscere il verdetto del Palazzo di Giustizia che dovrà decidere se prolungare l’esercizio provvisorio, attualmente valido fino al 19 aprile, oppure staccare la spina al campionato dei rossazzurri. Dipende dalle disponibilità di cassa.

Se ci sono risorse sufficienti per continuare la provvisorietà dell’esercizio, bene. Altrimenti, dopo il fallimento dichiarato lo scorso mese di dicembre, il Catania verrebbe escluso dal torneo di Serie C con tutte le conseguenze del caso (azzeramento dei punti conseguiti dagli etnei e le squadre che hanno già giocato con il Catania sarebbero private dei punti conquistati contro i rossazzurri).

