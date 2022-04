POTENZA-CATANIA: ecco la formazione scelta dai tifosi

Oggi, domenica 3 Aprile 2022, allo stadio “Alfredo Viviani” contro il Potenza nel match valevole per la 16/a giornata di ritorno del girone C di Serie C, mister Francesco Baldini farebbe bene a schierare il seguente undici secondo la maggioranza dei votanti: Stancampiano in porta; Albertini, Ercolani, Monteagudo, Zanchi a completamento del reparto arretrato; Rosaia, Cataldi e Greco in mezzo al campo; Biondi, Moro, Russini in avanti.

Ricordiamo che non saranno della partita i vari Baldini, Claiton, Lorenzini (squalificati), Sala, Pino e Bianco (infortunati). I tifosi confermerebbero Zanchi nella corsia di sinistra, preferendolo a Pinto – partito dalla panchina nella vittoriosa trasferta di Avellino – dando spazio a Moro in sostituzione di Sipos, andato a segno nelle ultime due partite disputate dal croato.

