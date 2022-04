SERIE B – Vicenza, Baldini: “Greco sarà assolutamente utile al gruppo”

Lunedì pomeriggio esordio sulla panchina del Vicenza contro il Perugia per mister Francesco Baldini. Potrebbe esserci spazio anche per un altro freschissimo ex rossazzurro, Jean Freddi Greco, già disponibile in vista del match. Baldini parla proprio di Greco ai microfoni della stampa veneta: “Sarà assolutamente utile al gruppo. Lo terrò in considerazione già per la gara di lunedì. Freddi è a mia completa disposizione. E’ un giocatore che strappa le partite, vuol dire che ha gamba per accelerare, per far male. E’ logico che viene da soli 4 giorni di allenamento con i compagni. Ieri gli ho fatto una battuta, dicendo «ah, allora sei arrivato?». E’ un ragazzo molto perbene e timido, io lo conosco bene. Sembrava il fratello nei primi due giorni di lavoro. Ma da ieri ho rivisto il vero Greco. Sta andando forte adesso”.

